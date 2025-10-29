Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 10:41

Задержаны ещё двое подозреваемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы

Обложка © Telegram / Питерский Следком

В рамках расследования уголовного дела о похищении зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового задержан шестой подозреваемый. Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщила, что он и пятый фигурант дела признали свою вину в совершении преступлений.

Задержаны ещё двое подозреваемых по уголовному делу о похищении и разбое. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Задержаны ещё двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей», — говорится в сообщении СК.

Задержанные были допрошены следователями, они уже признали свою вину. Сейчас решается вопрос об определении меры пресечения.

Футболист Мостовой вышел на связь после попытки похищения в Петербурге
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Всех четверых уже арестовали. Также Life.ru публиковал кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
