Задержаны ещё двое подозреваемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы

В рамках расследования уголовного дела о похищении зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового задержан шестой подозреваемый. Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщила, что он и пятый фигурант дела признали свою вину в совершении преступлений.

Задержаны ещё двое подозреваемых по уголовному делу о похищении и разбое. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Задержаны ещё двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей», — говорится в сообщении СК.

Задержанные были допрошены следователями, они уже признали свою вину. Сейчас решается вопрос об определении меры пресечения.