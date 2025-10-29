Задержаны ещё двое подозреваемых по делу о похищении Мостового и зятя депутата Госдумы
Обложка © Telegram / Питерский Следком
В рамках расследования уголовного дела о похищении зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового задержан шестой подозреваемый. Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщила, что он и пятый фигурант дела признали свою вину в совершении преступлений.
Задержаны ещё двое подозреваемых по уголовному делу о похищении и разбое. Видео © Telegram / Питерский Следком
«Задержаны ещё двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей», — говорится в сообщении СК.
Задержанные были допрошены следователями, они уже признали свою вину. Сейчас решается вопрос об определении меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Всех четверых уже арестовали. Также Life.ru публиковал кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.
