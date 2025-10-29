ФНС выставила счёт депортированному комику Мерзализаде за закрытие бизнеса в РФ

Налоговые органы России выставили счёт на 84 тысячи рублей комику Идраку Мерзализаде, чьё пребывание в стране ранее признали нежелательным. Об этом сообщают источники Mash , знакомые с ситуацией.

Сумма включает ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени. Ранее его ИП было закрыто из-за долга в 13 тысяч рублей, который артист мог погасить дистанционно, но не сделал этого. Сейчас комик продолжает стендап-карьеру в Европе, помогая финансово брату, обвиняемому в государственной измене.