Регион
29 октября, 14:38

ФНС выставила счёт депортированному комику Мерзализаде за закрытие бизнеса в РФ

Идрак Мирзализаде. Скриншот видео © YouTube / Stand-Up Club #1

Налоговые органы России выставили счёт на 84 тысячи рублей комику Идраку Мерзализаде, чьё пребывание в стране ранее признали нежелательным. Об этом сообщают источники Mash, знакомые с ситуацией.

Сумма включает ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени. Ранее его ИП было закрыто из-за долга в 13 тысяч рублей, который артист мог погасить дистанционно, но не сделал этого. Сейчас комик продолжает стендап-карьеру в Европе, помогая финансово брату, обвиняемому в государственной измене.

Напомним, летом 2021 года комик Мирзализаде был задержан по прибытии на Белорусский вокзал Москвы после возбуждения административного дела за унижение человеческого достоинства в ходе одного из выступлений. Суд назначил наказание в виде десятисуточного ареста, а позднее Министерство внутренних дел России приняло решение о признании пребывания юмориста в стране «пожизненно нежелательным», что означает постоянный запрет на въезд на территорию РФ.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
