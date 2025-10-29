ФНС выставила счёт депортированному комику Мерзализаде за закрытие бизнеса в РФ
Идрак Мирзализаде. Скриншот видео © YouTube / Stand-Up Club #1
Налоговые органы России выставили счёт на 84 тысячи рублей комику Идраку Мерзализаде, чьё пребывание в стране ранее признали нежелательным. Об этом сообщают источники Mash, знакомые с ситуацией.
Сумма включает ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени. Ранее его ИП было закрыто из-за долга в 13 тысяч рублей, который артист мог погасить дистанционно, но не сделал этого. Сейчас комик продолжает стендап-карьеру в Европе, помогая финансово брату, обвиняемому в государственной измене.
Напомним, летом 2021 года комик Мирзализаде был задержан по прибытии на Белорусский вокзал Москвы после возбуждения административного дела за унижение человеческого достоинства в ходе одного из выступлений. Суд назначил наказание в виде десятисуточного ареста, а позднее Министерство внутренних дел России приняло решение о признании пребывания юмориста в стране «пожизненно нежелательным», что означает постоянный запрет на въезд на территорию РФ.
