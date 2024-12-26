Депортированный в Белоруссию комик Идрак Мирзализаде лишился бизнеса в России
Идрак Мирзализаде. Скриншот видео © YouTube / Stand-Up Club #1
Стендап-комик Идрак Мирзализаде, который был депортирован в Белоруссию за унижение человеческого достоинства, лишился бизнеса в России. По сведениям Mash, ФНС закрыла ИП иностранца.
Причина ликвидации – деятельность в стране он вести не может, также у него накопились долги. Помимо этого, счета Мирзализаде в трёх российских банках арестовали.
Напомним, летом 2021-го комика Мирзализаде задержали по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток, а позднее МВД признало пребывание комика в России «пожизненно нежелательным». Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение. Однако суд отклонил просьбу комика. Со следующим иском Мирзализаде улыбнулась удача – МВД по решению Замоскворецкого суда сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет.