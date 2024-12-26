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Регион
26 декабря, 10:24

Депортированный в Белоруссию комик Идрак Мирзализаде лишился бизнеса в России

Идрак Мирзализаде. Скриншот видео © YouTube / Stand-Up Club #1

Идрак Мирзализаде. Скриншот видео © YouTube / Stand-Up Club #1

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, который был депортирован в Белоруссию за унижение человеческого достоинства, лишился бизнеса в России. По сведениям Mash, ФНС закрыла ИП иностранца.

Причина ликвидации – деятельность в стране он вести не может, также у него накопились долги. Помимо этого, счета Мирзализаде в трёх российских банках арестовали.

Суд отклонил иск комика Идрака Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в Россию
Суд отклонил иск комика Идрака Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в Россию

Напомним, летом 2021-го комика Мирзализаде задержали по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток, а позднее МВД признало пребывание комика в России «пожизненно нежелательным». Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение. Однако суд отклонил просьбу комика. Со следующим иском Мирзализаде улыбнулась удача – МВД по решению Замоскворецкого суда сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет.

Андрей Бражников
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