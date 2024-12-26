Депортированный в Белоруссию комик Идрак Мирзализаде лишился бизнеса в России

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, который был депортирован в Белоруссию за унижение человеческого достоинства, лишился бизнеса в России. По сведениям Mash , ФНС закрыла ИП иностранца.

Причина ликвидации – деятельность в стране он вести не может, также у него накопились долги. Помимо этого, счета Мирзализаде в трёх российских банках арестовали.