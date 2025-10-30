Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 11:37

Политолог раскрыл последствия санкций США против российских нефтяных компаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ffikretow

Новые санкции США против российских нефтяных компаний не привели к драматическим изменениям на мировом энергетическом рынке, заявил политолог Сергей Станкевич. По его словам, основные покупатели отечественной нефти — Китай и Индия — сохранят годовые объёмы закупок, адаптируя логистику и используя цепочки посредников.

Эксперт подчеркнул, что реальное влияние санкций на российский нефтяной экспорт можно будет оценить лишь через два-три месяца. При этом он обратил внимание на растущее значение мирового рынка сжиженного природного газа, объём торговли которым к 2035 году может увеличиться на 70%. Основными экспортёрами, по прогнозам, останутся Россия и Катар, тогда как США сталкиваются с проблемами из-за ориентации на сланцевую добычу.

Собеседник РИА «ФедералПресс» также отметил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона станут основными потребителями газа в ближайшие десятилетия, что соответствует стратегическим интересам российских компаний. Однако РФ необходимо активнее развивать несырьевой экспорт и внутреннее производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а не полагаться исключительно на энергоресурсы, уверен политолог.

По данным Министерства финансов США, новые санкции затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла». Однако в МИД РФ уверены, что санкции против «Лукойла» и «Роснефти» не повлекут проблем для нашей страны. Тем не менее «Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы из-за санкций, уже раскрыт покупатель.

Борис Эльфанд
