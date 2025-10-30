Бывшая жена Диброва назвала условие отказа от фамилии телеведущего
Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Полина Диброва, бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, объяснила, почему сохранила фамилию мужа после развода, хотя девичья фамилия Наградова ей всегда нравилась. Так, наличие троих общих несовершеннолетних детей делает практичным использование общей фамилии для удобства совместных путешествий и других семейных вопросов, подчеркнула она.
«И, наверно, пока я не выйду замуж, фамилию я менять не буду. А когда статус поменяется, то думаю, что с огромной любовью к своему будущему мужу я это сделаю», — добавила Полина.
Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы Дибровой, уточнила, что хотя сменить фамилию можно в любой момент, существуют обстоятельства, усложняющие этот процесс, в том числе общая фамилия с детьми и зарегистрированный клуб Dibrova Club.
«По моему мнению, вернуться к своим корням, к фамилии, данной при рождении всегда можно. Возможно, действительно настало это время. Тем более, что сегодня мы получили решение о расторжении брака с отметкой о вступлении в законную силу», — отметила юрист в интервью kp.ru.
Напомним, Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака. 25 сентября 2025 года их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Самих экс-супругов на заседании не было, их представляли адвокаты. При этом Дмитрий оставил Полину без особняка за 800 млн. Однако детей суд оставил жить с мамой, отец должен будет позаботиться о содержании наследников.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.