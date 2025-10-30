Бывшая жена Диброва назвала условие отказа от фамилии телеведущего

Полина Диброва, бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, объяснила, почему сохранила фамилию мужа после развода, хотя девичья фамилия Наградова ей всегда нравилась. Так, наличие троих общих несовершеннолетних детей делает практичным использование общей фамилии для удобства совместных путешествий и других семейных вопросов, подчеркнула она.

«И, наверно, пока я не выйду замуж, фамилию я менять не буду. А когда статус поменяется, то думаю, что с огромной любовью к своему будущему мужу я это сделаю», — добавила Полина.

Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы Дибровой, уточнила, что хотя сменить фамилию можно в любой момент, существуют обстоятельства, усложняющие этот процесс, в том числе общая фамилия с детьми и зарегистрированный клуб Dibrova Club.

«По моему мнению, вернуться к своим корням, к фамилии, данной при рождении всегда можно. Возможно, действительно настало это время. Тем более, что сегодня мы получили решение о расторжении брака с отметкой о вступлении в законную силу», — отметила юрист в интервью kp.ru.