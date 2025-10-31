Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 21:44

Потерявший стопы в теракте в Москве полковник принял извинения обвиняемого

Подсудимый Евгений Серебряков*. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Полковник министерства обороны России, потерявший обе стопы в теракте на Синявинской улице в Москве летом 2024 года, принял извинения от обвиняемого Евгения Серебрякова* на заседании 2-го Западного окружного военного суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Супруга полковника, получившая травмы в результате взрыва, также согласилась принять извинения.

При этом четверо владельцев автомобилей, пострадавших в результате взрыва, отказались принимать извинения Серебрякова. Суд учтёт мнение всех пострадавших при вынесении приговора.

Взорвавшего автомобиль с полковником в Москве завербовали в игре Mobile Legends
Взорвавшего автомобиль с полковником в Москве завербовали в игре Mobile Legends

Напомним, 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны и его жена. Полковник лишился ступней, а его супруга получила ранения головы. В тот же день задержали исполнителя теракта Евгения Серебрякова*. Заказчики предложили ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Лия Мурадьян
