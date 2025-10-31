Потерявший стопы в теракте в Москве полковник принял извинения обвиняемого
Подсудимый Евгений Серебряков*. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Полковник министерства обороны России, потерявший обе стопы в теракте на Синявинской улице в Москве летом 2024 года, принял извинения от обвиняемого Евгения Серебрякова* на заседании 2-го Западного окружного военного суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Супруга полковника, получившая травмы в результате взрыва, также согласилась принять извинения.
При этом четверо владельцев автомобилей, пострадавших в результате взрыва, отказались принимать извинения Серебрякова. Суд учтёт мнение всех пострадавших при вынесении приговора.
Напомним, 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны и его жена. Полковник лишился ступней, а его супруга получила ранения головы. В тот же день задержали исполнителя теракта Евгения Серебрякова*. Заказчики предложили ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.