Потерявший стопы в теракте в Москве полковник принял извинения обвиняемого

Полковник министерства обороны России, потерявший обе стопы в теракте на Синявинской улице в Москве летом 2024 года, принял извинения от обвиняемого Евгения Серебрякова* на заседании 2-го Западного окружного военного суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Супруга полковника, получившая травмы в результате взрыва, также согласилась принять извинения.

При этом четверо владельцев автомобилей, пострадавших в результате взрыва, отказались принимать извинения Серебрякова. Суд учтёт мнение всех пострадавших при вынесении приговора.

