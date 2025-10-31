Россиянам подсказали необычный метод борьбы со стрессом

Специалисты всё чаще рекомендуют зоотерапию как эффективный метод преодоления стресса, рассказала семейный психолог Юлия Юданова. По её словам, взаимодействие с животными помогает даже в лечении детей с аутизмом. Особенно у популярны такие практики, как дельфинотерапия, иппотерапия и канистерапия.

Собеседница «Радио 1» напомнила об исследованиях американских учёных Аарона Бека и Аарона Катчера, которые в 1970-х годах доказали, что одинокие люди, имеющие домашних питомцев, выздоравливали быстрее, а их смертность была существенно ниже. Тактильный контакт с животными способствовал нормализации работы нервной системы и снижению стресса.

«Животные помогают расслабиться, снять стресс. Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, потому что любят безусловной любовью», — подчеркнула эксперт.

Отдельно она отметила терапевтический эффект от общения с кошками. Как показало исследование биолога Ксении Рясковой, даже просмотр видеозаписей с мурлыкающими кошками способствует снижению артериального давления и улучшению общего состояния пациентов. А популярная практика йоги с животными создаёт атмосферу доверия, помогает глубже прочувствовать процесс жизни и заряжает положительными эмоциями.