Ая из «Города 312» рассказала, как готовилась к возвращению на сцену после инсульта

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) впервые вышла на сцену после перенесённого инсульта, выступив на юбилейном шоу «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». Артистка призналась, что испытывала сильное волнение перед выступлением, сравнив его с чувствами перед свадьбой. Она отметила, что практически не спала накануне.

Солистка группы «Город 312» Ая впервые вышла на сцену после инсульта. Видео © Пятый канал

«Я очень переживала, что будут такие же эмоции, как перед репетицией. Когда я приехала на репетицию сразу из больницы, буквально через недели полторы-две. Я, конечно, рыдала, даже петь не могла. А тут у меня было такое чувство благодарности Богу, что я опять вышла на работу», — цитирует Аю Пятый канал.

Несмотря на то, что Ая ещё полностью не восстановилась, она описывает своё возвращение на сцену как «большое счастье» и настоящую победу. Певица отметила, что голосовые связки, отдыхавшие три года, хорошо справились с нагрузкой, тогда как физические ограничения сохраняются — особенно проблемы с опорной ногой, которая быстро устаёт во время пения.

Звезда также прокомментировала работу с новой солисткой группы «Город 312» Дианой Макаровой, выразив ей благодарность за сохранение коллектива. По словам артистки, хотя Диана обладает сильным вокалом, ей ещё предстоит набраться жизненного опыта для глубины исполнения. Музыканты группы отмечают сходство характеров двух вокалисток.

«Но мне почему-то кажется, что с ней попроще, чем со мной. Я тоже свой, знаете, медведь. Не особо меня можно утихомирить быстро», — пошутила певица.