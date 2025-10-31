«Выбирайте: тепло с РФ или пропасть с Зеленским»: В СФ резко высказались о будущем Украины

Снижение температуры в домах Украины до европейских норм никоим образом не приближает их к Европе. Дело в том, что европейские стандарты рассчитаны на их климат. У них на улице зимой очень часто плюсовая температура. А у нас на улице бывает и -15, да и на Украине тоже минус 15–20.