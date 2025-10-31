«Выбирайте: тепло с РФ или пропасть с Зеленским»: В СФ резко высказались о будущем Украины
Джабаров объяснил Life.ru, почему «евростандарты» тепла не подходят Украине
Попытки снизить температуру в украинских домах до европейских стандартов не учитывают климатические особенности региона и могут привести к серьёзным трудностям для населения. Об этом в беседе с Life.ru заявил сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя текущую ситуацию с отоплением на Украине.
Снижение температуры в домах Украины до европейских норм никоим образом не приближает их к Европе. Дело в том, что европейские стандарты рассчитаны на их климат. У них на улице зимой очень часто плюсовая температура. А у нас на улице бывает и -15, да и на Украине тоже минус 15–20.
Учитывая климатические отличия, Джабаров подчеркнул, что «меньше, чем плюс 23–25 в помещении, у нас и у украинцев тяжело переносить зиму, если такой температуры нет внутри помещений». Эксперт возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на украинское руководство.
«Но все вопросы после украинской войны украинские товарищи пусть предъявляют своему президенту, который заявил сразу, в каком он состоянии. Россия здесь ничем помочь не может, не готова помочь. Но украинцы сами должны определиться, куда двигаться дальше: вместе с Россией или с Зеленским в пропасть», — сказал член Совета Федерации.
Напомним, Украину ожидает наиболее сложная зима за весь период конфликта. Согласно официальным данным, Киев испытывает дефицит в размере свыше $1,5 млрд для обеспечения отопительного сезона. Для закупки необходимых 5 млрд м³ газа требуется $2 млрд, однако в бюджете предусмотрено лишь $200 млн. Также сообщалось о приостановке закачки газа в хранилища после прекращения импорта через Польшу, что усугубляет энергетический кризис.
