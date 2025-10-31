Автолюбителей предупредили об опасности езды с минимальным количеством топлива в баке

Эксплуатация автомобиля с минимальным уровнем топлива в баке может привести к серьёзным техническим проблемам и непредвиденным ситуациям на дороге, предупредил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его словам, при низком уровне горючего в систему подачи топлива начинают попадать отложения, скапливающиеся на дне бака.

«Это песок и грязь. Из-за этого ухудшается работа бензонасоса, он начинает греться и потом выйдет из строя», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он также отметил, что в пустом бензобаке образуется конденсат, затрудняющий запуск двигателя при температурных перепадах. Кроме того, существует риск внезапной остановки машины на трассе вдали от заправочных станций. Автоэксперт рекомендовал заправлять транспортное средство при достижении четверти запаса топлива в баке.