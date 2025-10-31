Госэнергокомпания Эстонии Elering установила плату для граждан за «независимость» от России

Государственный энергооператор Эстонии Elering официально утвердил новый сбор на электроэнергию, который начнёт действовать с января 2026 года. Как сообщает телерадиокомпания ERR, плата за «балансирующую мощность» составит 3,73 евро за мегаватт-час и будет применяться как к производителям, так и к потребителям.

Глава правления компании Калле Килк заявил, что этот платёж является платой за «энергетическую независимость», достигнутую после выхода из системы, контролируемой РФ. По его словам, сбор необходим для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность работы энергосистемы страны.

Помимо этого, с 2026 года жителям Эстонии предстоит платить и за «надёжность энергоснабжения». Этот сбор покроет расходы на обеспечение электричеством в периоды, когда выработка энергии из возобновляемых источников оказывается низкой. Согласно прогнозам, нововведения приведут к увеличению счетов домохозяйств в среднем на два евро в месяц.

Этот шаг стал логическим продолжением выхода Эстонии, Латвии и Литвы из энергокольца БРЭЛЛ в феврале и присоединения к общеевропейской энергосистеме.