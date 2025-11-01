Экс-солист «Челси» заявил, что «капитан Мухич» до конца верил в победу над болезнью

Роман Попов был жизнелюбивым, обладал уникальным чувством юмора и до конца верил, что победит болезнь. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал бывший участник группы «Челси», певец Роман Архипов, посетивший церемонию прощания с актёром.

Роман Архипов о Попове. Видео © Life.ru

«Огромная потери, на самом деле, очень жалко, когда такие молодые, талантливые уходят так рано. Семью жалко. Нет слов, на самом деле», — признался музыкант.

Архипов пояснил, что они с Поповым познакомились на фестивале и сразу нашли общий язык, хоть и не стали близкими друзьями, а виделись в последний раз около года назад. По словам музыканта, тогда Попов рассказывал о своей победе над тяжёлой болезнью, которую он переносил с юмором, и даже шутил, что её хотели назвать в его честь из-за редкой специфики. Актёр был уверен, что недуг остался в прошлом.

О трагическом исходе истории артиста Архипов узнал от общих друзей. За прошедший год они общались дистанционно, в основном через третьих лиц, которые тоже пытались помогать борющемуся с недугом актёру. Больше всего в Романе Попове певцу запомнились своеобразный юмор, нестандартное отношение к жизни и любовь к специфической музыке, в частности, российскому панк-року. Архипов отметил, что Попов ощущал себя скорее музыкантом или неформалом. Лично с семьёй актёра музыкант знаком не был, виделся лишь с его дочерью.