Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 11:42

Гроб с телом актёра Романа Попова увезли после церемонии прощания

В Москве состоялась траурная церемония прощания с актёром Романом Поповым, известным по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Об этом сообщают корреспонденты Life.ru с места событий.

Гроб с телом Романа Попова вынесли из ЦКБ. Обложка © Life.ru

Из зала Центральной клинической больницы вынесли гроб с телом артиста, а за ним шли родные и коллеги. Актёр Сергей Бурунов поделился переживаниями о кончине своего коллеги Романа Попова. Он охарактеризовал покойного как очень близкого друга, отметив, что за четыре года совместных съёмок между ними установились по-настоящему родственные отношения.

Харламов проводил Попова в последний путь и назвал его «настоящим человеком»
Харламов проводил Попова в последний путь и назвал его «настоящим человеком»

Напомним, актёр Роман Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Несмотря на интенсивное лечение, состояния здоровья артиста сильно ухудшилось после проведения курса химиотерапии.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar