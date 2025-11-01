Гроб с телом актёра Романа Попова увезли после церемонии прощания

В Москве состоялась траурная церемония прощания с актёром Романом Поповым, известным по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Об этом сообщают корреспонденты Life.ru с места событий.

Из зала Центральной клинической больницы вынесли гроб с телом артиста, а за ним шли родные и коллеги. Актёр Сергей Бурунов поделился переживаниями о кончине своего коллеги Романа Попова. Он охарактеризовал покойного как очень близкого друга, отметив, что за четыре года совместных съёмок между ними установились по-настоящему родственные отношения.