Фитнес-тренер предложил эффективные домашние упражнения, заменяющие поход в спортзал

Обрести хорошую физическую форму можно и в домашних условиях, для этого потребуются дисциплина, контроль питания и минимальный набор инвентаря, рассказал фитнес-тренер Павел Корнев. По его словам, разборные гантели и фитнес-резинки позволяют качественно проработать все группы мышц.

Эксперт рекомендовал делать дома ягодичный мостик с фиксацией в верхней точке, отжимания с сохранением прямой линии тела, жим гантелей вверх без переразгибания локтей, подтягивания с акцентом на движение локтей к корпусу, приседания с контролем положения коленей, выпады с сохранением равновесия и тягу гантелей в наклоне со сведением лопаток.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что важнее не количество повторений, а постоянное мышечное напряжение и правильная техника, позволяющая добиваться результатов даже без профессионального оборудования. К слову, для домашних тренировок лучше приобрести эспандеры, пару разборных гантелей или гирю, а также гимнастический коврик.

Ранее тренер перечислил главные правила бега зимой. Он отметил, что регулярные пробежки в холодный сезон способствуют развитию выносливости и укрепляют морально-волевые качества. Кроме того, россиянам объяснили, как рассчитать свою норму шагов для здоровья.