По делу об убийстве экс-нардепа Кивы допросили его телохранителя

Следственные органы предприняли ряд шагов в рамках расследования уголовного дела в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, которого обвиняют в пособничестве в убийстве бывшего народного депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года.

Как стало известно источникам ТАСС в правоохранительных структурах, допросы были проведены с участием близкой знакомой покойного парламентария и его личного телохранителя. Дополнительно сообщается, что телохранитель Кивы также подвергся проверке с использованием полиграфа.

Один из представителей правоохранительных органов проинформировал агентство, что были организованы очные ставки, в которых участвовали сам Амирханян, указанная знакомая экс-депутата и его телохранитель.

Дело, касающееся соучастия в убийстве Кивы (согласно статье 105 Уголовного кодекса РФ), было объединено с другими материалами, возбуждёнными против Амирханяна. Эти материалы включают обвинения в легализации средств, добытых преступным путём (статья 174.1 УК РФ), а также по двум эпизодам уклонения от уплаты налогов (статья 199 УК РФ).