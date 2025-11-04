Подразделения Главного управления разведки Украины заявили о проведении специальной десантной операции в районе Красноармейска (Покровск), который находится в зоне интенсивного противостояния. Военнослужащие спецназа якобы сумели занять стратегически важные позиции и создать наземный коридор для дополнительного передвижения подкрепления.

Ведомство также подчеркнуло особую значимость выбранного участка с точки зрения фронтовой логистики. Детали операции остаются засекреченными, однако представители ГУР утверждают об успешности предпринятых действий и установлении контроля над определёнными рубежами.

Однако военные эксперты и блогеры, в частности известный обозреватель Юрий Подоляка, обращают внимание на нарастающее напряжение в этом регионе. Появляются тревожные прогнозы о возможной катастрофической ситуации для ВСУ, масштабы которой пока остаются неопределёнными.