Украинская разведка считает, что ВСУ провели хорошую операцию в Красноармейске
Обложка © GigaChat
Подразделения Главного управления разведки Украины заявили о проведении специальной десантной операции в районе Красноармейска (Покровск), который находится в зоне интенсивного противостояния. Военнослужащие спецназа якобы сумели занять стратегически важные позиции и создать наземный коридор для дополнительного передвижения подкрепления.
Ведомство также подчеркнуло особую значимость выбранного участка с точки зрения фронтовой логистики. Детали операции остаются засекреченными, однако представители ГУР утверждают об успешности предпринятых действий и установлении контроля над определёнными рубежами.
Однако военные эксперты и блогеры, в частности известный обозреватель Юрий Подоляка, обращают внимание на нарастающее напряжение в этом регионе. Появляются тревожные прогнозы о возможной катастрофической ситуации для ВСУ, масштабы которой пока остаются неопределёнными.
Ранее во лжи в ситуации с Красноармейском уже уличали Владимира Зеленского. На самом деле дела для украинской армии обстоят плачевно. Российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, бойцы ВС РФ смогли отразить 10 атак бойцов ВСУ, окружённых под городом.
