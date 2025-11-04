Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 09:26

Украинская разведка считает, что ВСУ провели хорошую операцию в Красноармейске

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Подразделения Главного управления разведки Украины заявили о проведении специальной десантной операции в районе Красноармейска (Покровск), который находится в зоне интенсивного противостояния. Военнослужащие спецназа якобы сумели занять стратегически важные позиции и создать наземный коридор для дополнительного передвижения подкрепления.

Ведомство также подчеркнуло особую значимость выбранного участка с точки зрения фронтовой логистики. Детали операции остаются засекреченными, однако представители ГУР утверждают об успешности предпринятых действий и установлении контроля над определёнными рубежами.

Однако военные эксперты и блогеры, в частности известный обозреватель Юрий Подоляка, обращают внимание на нарастающее напряжение в этом регионе. Появляются тревожные прогнозы о возможной катастрофической ситуации для ВСУ, масштабы которой пока остаются неопределёнными.

Российский офицер раскрыл, почему Запад не простит Зеленскому сдачу Красноармейска
Российский офицер раскрыл, почему Запад не простит Зеленскому сдачу Красноармейска

Ранее во лжи в ситуации с Красноармейском уже уличали Владимира Зеленского. На самом деле дела для украинской армии обстоят плачевно. Российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, бойцы ВС РФ смогли отразить 10 атак бойцов ВСУ, окружённых под городом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar