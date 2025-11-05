Амаяк Акопян назвал умершего Юрия Николаева изящным и восхитительным артистом

Знамений российский иллюзионист Амаяк Акопян поделился тёплыми воспоминаниями об ушедшем телеведущем Юрии Николаеве, охарактеризовав его как изящного и остроумного человека, чьи профессиональные качества сочетались с душевной тонкостью. В эфире радио «Комсомольска правда» фокусник отметил, что за месяц до ухода коллеги у них состоялся разговор — они шутили, вспоминали молодость и совместные выступления.

С особой теплотой заслуженный артист России рассказал о гастролях по Советскому Союзу с программой Николаева, где собирались все звёзды эстрады того времени. Подчеркивая артистизм и элегантность покойного друга как конферансье, он подчеркнул, что ведущий представлял участников с юмором и нежностью, создавая особую атмосферу на сцене.

«Вы можете забыть то, что вам сказали, но никогда не забудете то, что вас заставили почувствовать», — заявил Акопян, добавив, что сегодня ему трудно осознать уход друга. С горечью заключив, что с Николаевым ушла часть его собственной юности, артист обещал сохранить в памяти образ коллеги как человека, прекрасного и внешне, и внутренне.

«Он относился к этой категории артистов. Лёгкий, изящный, остроумный, восхитительный артист, который дарил людям такую возможность почувствовать себя сопричастным ко всему чудесному», — цитирует Акопяна kp.ru.

Напомним, 4 ноября Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в Москве после резкого ухудшения самочувствия. Он долгое время страдал от серьёзного заболевания лёгких. К сожалению спасти телеведущего не удалось. Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет из-за рецидива рака, который проявился новыми опухолями в лёгких.