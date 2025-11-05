Лавров выразил соболезнования семье Юрия Николаева, с которым дружил долгие годы
Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи смертью телеведущего Юрия Николаева, рассказав, что они много лет дружили. Сообщение главы российской дипломатии опубликовала пресс-служба российского МИД.
Лавров охарактеризовал Николаева как яркого и талантливого телеведущего, внёсшего значительный вклад в развитие отечественного телевидения. Он особо отметил программу «Утренняя почта», которую назвал телепрограммой, снискавшей всенародную любовь.
«Нас с Юрием Александровичем связывала многолетняя дружба. Мы часто и плодотворно общались, особенно в последнее время. Он был открытым и мудрым человеком, ценил и любил жизнь», — отметил он.
Министр подчеркнул, что не одно поколение телезрителей выросло на семейных и детских передачах Николаева, а российская культура и общество понесли тяжёлую утрату. Лавров выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
Напомним, 4 ноября состояние Юрия Николаева резко ухудшилось, его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. На протяжении последних лет телеведущий боролся с заболеванием лёгких. Медики не смогли спасти жизнь 76-летнему пациенту. Причиной смерти стал рецидив онкологии, который дал новые опухоли в лёгких. Журналисты выяснили, кому достанется наследство артиста.
