Лавров выразил соболезнования семье Юрия Николаева, с которым дружил долгие годы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи смертью телеведущего Юрия Николаева, рассказав, что они много лет дружили. Сообщение главы российской дипломатии опубликовала пресс-служба российского МИД.

Лавров охарактеризовал Николаева как яркого и талантливого телеведущего, внёсшего значительный вклад в развитие отечественного телевидения. Он особо отметил программу «Утренняя почта», которую назвал телепрограммой, снискавшей всенародную любовь.

«Нас с Юрием Александровичем связывала многолетняя дружба. Мы часто и плодотворно общались, особенно в последнее время. Он был открытым и мудрым человеком, ценил и любил жизнь», — отметил он.

Министр подчеркнул, что не одно поколение телезрителей выросло на семейных и детских передачах Николаева, а российская культура и общество понесли тяжёлую утрату. Лавров выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.