Песков: Россия по-прежнему соблюдает положения Договора о запрещении ядерных испытаний

Россия продолжает соблюдать положения Договора о всеобщем запрете ядерных испытаний, ратификацию которого Москва отозвала в 2023 году. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы остаёмся приверженными нашим обязательствам. Мы же привержены, и президент сегодня об этом сказал», — пояснил Песков.