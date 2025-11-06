В России испытали новый транспортёр для штурмовых групп «Пластун-ТТМ»

Новый вездеход «Пластун-ТТМ» успешно прошёл проверки и может заменить на фронте микроавтобусы УАЗ, известные как «буханка», сообщил генеральный директор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев. Он отметил, что машина, изготовленная из серийных российских узлов и агрегатов, подтвердила соответствие всем требованиям военного ведомства в ходе испытаний в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники.

«По ремонтопригодности и технологичности мы получили 10 баллов из 10. В ходе испытаний с полной нагрузкой машина поднималась на склоны круче 30 градусов. Прошли брод глубиной 80 сантиметров. Разгонялись до скорости 95 километров в час при полной нагрузке», — отметил собеседник газеты «Известия».

Он добавил, что штурмовая версия транспортёра оснащена кузовом с поворотными креслами, позволяющими бойцам выбирать сектор обстрела, а её защиту можно усилить стандартными бронеэкранами. Также разработаны эвакуационная модификация с кузовом для носилок, грузовая — с ровной платформой, и версия с закрытым кузовом для размещения штаба или операторов дронов. «Пластун-ТТМ» способен перевозить до двух тонн груза.