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Опубликовано 6 ноября 2025, 12:36

В России испытали новый транспортёр для штурмовых групп «Пластун-ТТМ»

Транспортёр «Пластун-ТТМ». Обложка © tpu-plastun.ru

Транспортёр «Пластун-ТТМ». Обложка © tpu-plastun.ru

Новый вездеход «Пластун-ТТМ» успешно прошёл проверки и может заменить на фронте микроавтобусы УАЗ, известные как «буханка», сообщил генеральный директор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев. Он отметил, что машина, изготовленная из серийных российских узлов и агрегатов, подтвердила соответствие всем требованиям военного ведомства в ходе испытаний в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники.

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«По ремонтопригодности и технологичности мы получили 10 баллов из 10. В ходе испытаний с полной нагрузкой машина поднималась на склоны круче 30 градусов. Прошли брод глубиной 80 сантиметров. Разгонялись до скорости 95 километров в час при полной нагрузке», — отметил собеседник газеты «Известия».

Он добавил, что штурмовая версия транспортёра оснащена кузовом с поворотными креслами, позволяющими бойцам выбирать сектор обстрела, а её защиту можно усилить стандартными бронеэкранами. Также разработаны эвакуационная модификация с кузовом для носилок, грузовая — с ровной платформой, и версия с закрытым кузовом для размещения штаба или операторов дронов. «Пластун-ТТМ» способен перевозить до двух тонн груза.

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Борис Эльфанд
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