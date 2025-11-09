Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 09:52

Артём Дзюба назвал «странной историей» попытку похищения футболиста Мостового

Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын,Максим Константинов

Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын,Максим Константинов

Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Артём Дзюба высказался о странной попытке похищения полузащитника петербургского клуба Андрея Мостового. По его словам, история вызывает удивление и выглядит необычно. Об этом он заявил ТАСС.

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьёзно, то странная история», — сказал Артём.

Дзюба, который сейчас выступает за тольяттинский «Акрон», прокомментировал произошедший инцидент с юмором, отмечая необычность ситуации и странность попытки похищения футболиста. По словам спортсмена, сам факт того, что Мостовой оказался в такой ситуации, выглядит удивительно и вызывает вопросы о подробностях произошедшего.

Экс-игрок «Зенита» пошутил о причастности Карпина к похищению Мостового
Экс-игрок «Зенита» пошутил о причастности Карпина к похищению Мостового

Напомним, что 27 октября стало известно о нападение на полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового с целью похищения прямо на улице. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Четверо подозреваемых были арестованы Октябрьским районным судом на два месяца с 26 октября. В ходе расследования задержали ещё двоих фигурантов дела, им предъявлены обвинения, они признали вину. Похитителям футболиста и зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня обещали по пять миллионов рублей за совершение преступления.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • Александр Мостовой
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar