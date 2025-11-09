Артём Дзюба назвал «странной историей» попытку похищения футболиста Мостового

Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Артём Дзюба высказался о странной попытке похищения полузащитника петербургского клуба Андрея Мостового. По его словам, история вызывает удивление и выглядит необычно. Об этом он заявил ТАСС.

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьёзно, то странная история», — сказал Артём.

Дзюба, который сейчас выступает за тольяттинский «Акрон», прокомментировал произошедший инцидент с юмором, отмечая необычность ситуации и странность попытки похищения футболиста. По словам спортсмена, сам факт того, что Мостовой оказался в такой ситуации, выглядит удивительно и вызывает вопросы о подробностях произошедшего.