Артём Дзюба назвал «странной историей» попытку похищения футболиста Мостового
Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын,Максим Константинов
Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Артём Дзюба высказался о странной попытке похищения полузащитника петербургского клуба Андрея Мостового. По его словам, история вызывает удивление и выглядит необычно. Об этом он заявил ТАСС.
«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьёзно, то странная история», — сказал Артём.
Дзюба, который сейчас выступает за тольяттинский «Акрон», прокомментировал произошедший инцидент с юмором, отмечая необычность ситуации и странность попытки похищения футболиста. По словам спортсмена, сам факт того, что Мостовой оказался в такой ситуации, выглядит удивительно и вызывает вопросы о подробностях произошедшего.
Напомним, что 27 октября стало известно о нападение на полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового с целью похищения прямо на улице. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Четверо подозреваемых были арестованы Октябрьским районным судом на два месяца с 26 октября. В ходе расследования задержали ещё двоих фигурантов дела, им предъявлены обвинения, они признали вину. Похитителям футболиста и зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня обещали по пять миллионов рублей за совершение преступления.
