С Тимофеева*, подозреваемого в атаке БПЛА под Иркутском, начали взыскивать долги
Артём Тимофеев*. Обложка © VK / Артем Тимофеев*
Судебные приставы возбудили два исполнительных производства против Артёма Тимофеева*, которого считают причастным к атаке беспилотников на Иркутскую область. Его задолженность по кредитам превысила 148 тысяч рублей. Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
«В отношении Тимофеева* несколько дней назад было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам», — говорится в документах.
Долг Тимофеева* перед банками составляет более 148 тысяч рублей. В отношении мужчины начались принудительные меры взыскания. Судебные приставы намерены добиться полного погашения задолженности по кредитам.
Напомним, что 1 июня украинские силы совершили теракт с применением FPV-дронов против аэродромов в нескольких российских регионах, включая Иркутскую область. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, однако на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелась авиационная техника. Беспилотники, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы под крышами грузовых контейнеров. В ходе расследования установлено, что 37-летний уроженец Донецка Артём Тимофеев* мог быть владельцем грузовиков, с которых запускались дроны. Мужчина работал диджеем, поддерживал украинские музыкальные группы и владел ИП по грузоперевозкам в Миассе. Кроме того, супруга подозреваемого, Екатерина Тимофеева, объявлена в федеральный розыск, а Федеральная налоговая служба ранее заблокировала счета Тимофеева* в рамках расследования инцидента.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.