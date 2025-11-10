С Тимофеева*, подозреваемого в атаке БПЛА под Иркутском, начали взыскивать долги

Судебные приставы возбудили два исполнительных производства против Артёма Тимофеева*, которого считают причастным к атаке беспилотников на Иркутскую область. Его задолженность по кредитам превысила 148 тысяч рублей. Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

«В отношении Тимофеева* несколько дней назад было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам», — говорится в документах.

Долг Тимофеева* перед банками составляет более 148 тысяч рублей. В отношении мужчины начались принудительные меры взыскания. Судебные приставы намерены добиться полного погашения задолженности по кредитам.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.