Зеленский рассказал, как Карл III помирил их с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что король Великобритании Карл III поспособствовал восстановлению отношений с президентом США Дональдом Трампом после разногласий в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

«Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов. Его Величество очень внимателен к нашему народу. Возможно, «внимателен» — не совсем верное слово. Он очень поддерживает нас», — сказал экс-комик в интервью.

Кроме того, он заявил, что не боится Трампа и что их отношения остаются «нормальными, деловыми и конструктивными». При этом Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что Трамп якобы разбрасывал военные карты во время перепалки в октябре.