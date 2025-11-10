Зеленский рассказал, как Карл III помирил их с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Brian Jason, © ТАСС / ANDY RAIN
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что король Великобритании Карл III поспособствовал восстановлению отношений с президентом США Дональдом Трампом после разногласий в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.
«Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов. Его Величество очень внимателен к нашему народу. Возможно, «внимателен» — не совсем верное слово. Он очень поддерживает нас», — сказал экс-комик в интервью.
Кроме того, он заявил, что не боится Трампа и что их отношения остаются «нормальными, деловыми и конструктивными». При этом Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что Трамп якобы разбрасывал военные карты во время перепалки в октябре.
Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.
