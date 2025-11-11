Дибров решил продать семейную виллу за ₽570 млн, обвешанную портретами бывшей жены

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу семейную виллу площадью 1200 квадратных метров в подмосковной деревне Лапино после развода с супругой Полиной, сообщает kp.ru . По данным издания, стоимость недвижимости, расположенной в Одинцовском районе, оценивается в 570 миллионов рублей.

На первом этаже особняка расположены гостиная с камином и роялем, обеденная зона, кухня и холл с качелями. Второй этаж включает две детские комнаты, три ванные, две спальни, две сауны и зону отдыха с диваном. На территории также находятся ботанический сад с солярием, спортивная зона, бассейн с шезлонгами и декоративный пруд. В некоторых комнатах до сих пор висят портреты бывшей жены Диброва.