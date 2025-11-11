Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 ноября, 08:09

Дибров решил продать семейную виллу за ₽570 млн, обвешанную портретами бывшей жены

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу семейную виллу площадью 1200 квадратных метров в подмосковной деревне Лапино после развода с супругой Полиной, сообщает kp.ru. По данным издания, стоимость недвижимости, расположенной в Одинцовском районе, оценивается в 570 миллионов рублей.

На первом этаже особняка расположены гостиная с камином и роялем, обеденная зона, кухня и холл с качелями. Второй этаж включает две детские комнаты, три ванные, две спальни, две сауны и зону отдыха с диваном. На территории также находятся ботанический сад с солярием, спортивная зона, бассейн с шезлонгами и декоративный пруд. В некоторых комнатах до сих пор висят портреты бывшей жены Диброва.

«Дима очень гордился этим домом и полностью руководил разработкой интерьера и ландшафтным дизайном. Всё с намеком на японскую лаконичность», — рассказали знакомые телеведущего.

Напомним, Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака. 25 сентября 2025 года их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Самих экс-супругов на заседании не было, их представляли адвокаты. При этом Дмитрий оставил Полину без особняка за 800 млн. Однако детей суд оставил жить с мамой, отец должен будет позаботиться о содержании наследников.

    avatar