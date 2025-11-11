Скандал с обысками у бизнесмена Тимура Миндича демонстрирует, что Владимир Зеленский не способен защитить своих приближённых, замешанных в коррупционных схемах. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с РИА «Новости».

«Что произошло сейчас на Украине? Все поняли, что Зеленский не всесилен. Он когда-то всех убеждал, что можно заниматься воровством и коррупцией, а он прикроет. Оказывается, прикрыть он не может», — заявил собеседник агентства.

Олейник охарактеризовал Миндича как ближайшего соратника Зеленского по коррупционным схемам и совладельца компании «95 квартал», который также выступал финансовым посредником для нелегальных денег главаря киевского режима и его окружения.

По версии экс-депутата, расследование инициировано властями США с целью выявления представителей Демократической партии, участвующих в схемах. Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции Вашингтона, а перспектива экстрадиции Миндича может привести к сделкам со следствием многих фигурантов.