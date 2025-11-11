Экс-депутат Рады раскрыл последствия скандала с Миндичем для Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Скандал с обысками у бизнесмена Тимура Миндича демонстрирует, что Владимир Зеленский не способен защитить своих приближённых, замешанных в коррупционных схемах. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с РИА «Новости».
«Что произошло сейчас на Украине? Все поняли, что Зеленский не всесилен. Он когда-то всех убеждал, что можно заниматься воровством и коррупцией, а он прикроет. Оказывается, прикрыть он не может», — заявил собеседник агентства.
Олейник охарактеризовал Миндича как ближайшего соратника Зеленского по коррупционным схемам и совладельца компании «95 квартал», который также выступал финансовым посредником для нелегальных денег главаря киевского режима и его окружения.
По версии экс-депутата, расследование инициировано властями США с целью выявления представителей Демократической партии, участвующих в схемах. Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции Вашингтона, а перспектива экстрадиции Миндича может привести к сделкам со следствием многих фигурантов.
Напомним, 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства Тимура Миндича, которого в СМИ называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Совладельца «Квартала 95» не оказалось на месте, так как предприниматель выехал из страны за несколько часов до проведения следственных действий. Указывалось, что эти события вызвали напряжённость в ближайшем окружении Зеленского. Политик Олег Царёв расценил эти обыски как действие, направленное против самого Владимира Зеленского. По его мнению, фигура предпринимателя не является самостоятельной целью для следствия, а НАБУ используется как инструмент давления на главу украинской власти.
