Вдова и сын пришли на открытие памятника Александру Ширвиндту на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника народному артисту России Александру Ширвиндту, скончавшемуся в 2024 году. В мероприятии приняли участие вдова актёра Наталья Белоусова, его сын Михаил, а также коллеги по театру и кинематографу.

«Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам, и друзьям он очень нравится», — написал Михаил Ширвиндт в своём блоге.

Вдова артиста отметила, что трёхсторонняя стела из зелёного мрамора с инкрустацией из нержавеющей стали соответствует вкусу Ширвиндта-старшего, который оценил бы её словом «нормально» — своей высшей похвалой. В памятнике предусмотрена специальная ниша, где размещены личные вещи актёра, включая фрагмент сцены и реквизит из его последнего спектакля.