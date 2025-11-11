Вдова и сын пришли на открытие памятника Александру Ширвиндту на Новодевичьем кладбище
На Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника народному артисту России Александру Ширвиндту, скончавшемуся в 2024 году. В мероприятии приняли участие вдова актёра Наталья Белоусова, его сын Михаил, а также коллеги по театру и кинематографу.
«Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам, и друзьям он очень нравится», — написал Михаил Ширвиндт в своём блоге.
Вдова артиста отметила, что трёхсторонняя стела из зелёного мрамора с инкрустацией из нержавеющей стали соответствует вкусу Ширвиндта-старшего, который оценил бы её словом «нормально» — своей высшей похвалой. В памятнике предусмотрена специальная ниша, где размещены личные вещи актёра, включая фрагмент сцены и реквизит из его последнего спектакля.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. Долгое время его мучил недуг сердца, который мог стать причиной смерти. В Москве решили установить мемориальную доску в честь народного артиста РСФСР. Мэр Сергей Собянин отмечал, что это решение было принято на заседании президиума правительства столицы. Планируется, что памятный знак будет размещён до конца 2025 года на фасаде дома №1/15 корпус А на Котельнической набережной, где проживал Александр Ширвиндт.
