Юрист раскрыл, кто возместит ущерб за разбитые авто при сносе «Снежкома» в Красногорске

Лицо, ответственное за снос здания – будь то компания-застройщик, владелец строения или подрядная организация, несущая ответственность за демонтаж комплекса «Снежком» в Красногорске, – обязано компенсировать повреждения, нанесённые автомобилям. Об этом сообщил эксперт по автомобильным вопросам, юрист Лев Воропаев.

«Собственникам автомобилей необходимо обратиться в полицию для фиксации обстоятельств повреждения машины. Сотрудник полиции должен составить протокол осмотра, взять объяснение от водителя», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Он пояснил, что владельцам транспортных средств, получивших повреждения от обломков, необходимо провести независимую экспертизу для определения суммы ущерба. После этого, следует отправить заказное письмо с требованием о возмещении убытков собственнику здания, застройщику или подрядной организации, осуществляющей снос.

Если в удовлетворении претензии будет отказано, или ответа не последует, автовладельцам рекомендуется обратиться с иском в судебные органы. Юрист уверен, что шансы на положительное решение суда крайне высоки, и убытки будут возмещены в полном размере на основании судебного постановления.