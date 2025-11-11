Найден простой способ отследить Усольцевых, если они ещё живы
Загадочно исчезнувшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли сбежала за границу, так как это потребовало бы использования банковских карт и сотовой связи. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник МВД в отставке Олег Иванников.
«Когда нужно оперативно решить ту или иную задачу, сотрудники правоохранительных органов могут незамедлительно получить информацию как об операциях и их географии из банка, так пеленгацию телефона от мобильных операторов. Поэтому, если проверка проводится в интересах дела и проводится инициативно, такая информация сотрудникам полиции доступна», — пояснил он АиФ.
По словам эксперта, тут два варианта: либо действительно нет такой информации, либо сведения скрываются полицией в интересах следствия. Иванников уверен, что не все данные по делу разглашаются публично, поэтому, вероятно, зацепки есть, но о них сообщат общественности позже.
Напомним, 28 сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых – бизнесмен Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина – во время прогулки к горе Буратинка. Среди возможных причин исчезновения: встреча с браконьерами, сбежавшими заключёнными, что могло закончиться убийством, а также не исключается версия нападения диких зверей. Также полиция допускает, что семья заблудилась или сорвалась в ущелье. И, наконец, есть версия, что Усольцевы сбежали за границу, сымитировав свою пропажу. Тем более что у главы семейства нашёлся американский наследник, а сам бизнесмен сотрудничал с США.
