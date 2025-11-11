Найден простой способ отследить Усольцевых, если они ещё живы

Загадочно исчезнувшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли сбежала за границу, так как это потребовало бы использования банковских карт и сотовой связи. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник МВД в отставке Олег Иванников.

«Когда нужно оперативно решить ту или иную задачу, сотрудники правоохранительных органов могут незамедлительно получить информацию как об операциях и их географии из банка, так пеленгацию телефона от мобильных операторов. Поэтому, если проверка проводится в интересах дела и проводится инициативно, такая информация сотрудникам полиции доступна», — пояснил он АиФ.

По словам эксперта, тут два варианта: либо действительно нет такой информации, либо сведения скрываются полицией в интересах следствия. Иванников уверен, что не все данные по делу разглашаются публично, поэтому, вероятно, зацепки есть, но о них сообщат общественности позже.