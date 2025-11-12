В Раде предрекли Украине «тёмные времена» и потерю государственности
На Украине могут наступить «тёмные времена» и риски потери её государственности из-за действий Владимира Зеленского и его окружения. Особенно это скажется из-за охватившего страну масштабного коррупционного скандала. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Без переосмысления президентом (Зеленским, — Прим. Life.ru) того, кто и как возле него, нас ждут очень тёмные времена, без преувеличения. Всё только начинается. Война продолжается, и риск потерять государство самый большой с 2022 года», — написала она, добавив, что проблемы видны «и снаружи, и внутри» Украины.
Безуглая назвала медиа-стратегию Зеленского «откровенным ужасом». В качестве примера она привела недавний визит в подконтрольный Украине Херсон, охарактеризовав его поездку «по следам Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала».
«Микроклимат в «политической семье» сейчас ещё тот. Такое окружение Зеленский выбирает сам», — написала депутат по поводу ситуации в высшем эшелоне украинской власти.
Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании крупной коррупционной схемы в энергетике. В рамках дела были проведены обыски в компании «Энергоатом», а также у нынешнего министра юстиции (и бывшего министра энергетики) Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, которого украинская пресса называет «кошельком» и близким другом Зеленского. НАБУ даже опубликовало аудиозаписи разговоров из квартиры Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.
