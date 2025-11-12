В Раде предрекли Украине «тёмные времена» и потерю государственности

На Украине могут наступить «тёмные времена» и риски потери её государственности из-за действий Владимира Зеленского и его окружения. Особенно это скажется из-за охватившего страну масштабного коррупционного скандала. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Без переосмысления президентом (Зеленским, — Прим. Life.ru) того, кто и как возле него, нас ждут очень тёмные времена, без преувеличения. Всё только начинается. Война продолжается, и риск потерять государство самый большой с 2022 года», — написала она, добавив, что проблемы видны «и снаружи, и внутри» Украины.

Безуглая назвала медиа-стратегию Зеленского «откровенным ужасом». В качестве примера она привела недавний визит в подконтрольный Украине Херсон, охарактеризовав его поездку «по следам Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала».

«Микроклимат в «политической семье» сейчас ещё тот. Такое окружение Зеленский выбирает сам», — написала депутат по поводу ситуации в высшем эшелоне украинской власти.