Задержан подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома» в Красногорске

В Красногорске полиция задержала подозреваемого в нарушении правил безопасности во время демонтажа горнолыжной трассы «Снежком», что привело к обрушению конструкции. Пострадали три человека, десятки машин на парковке повреждены. Об этом рассказали в СК по Подмосковью.

«Задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в г. Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1ст.216 УК РФ). В настоящее время с задержанным работают следователи», — говорится в тексте.

По данным следствия, строители грубо нарушили процесс проведения работ, в результате чего обрушилась опора, а обломки разлетелись по дороге и даже попали в окна квартир. Установлено, что принятые меры безопасности при сносе колонны не соответствовали технической документации. Подозреваемый признал свою вину.