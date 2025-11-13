Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 17:25

Подоляк обвинил Кремль в коррупционном скандале с участием «спонсора» Зеленского

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / АР

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / АР

На Украине советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в коррупционном скандале, в котором оказались замешаны первые лица страны, в том числе соратник киевского главаря, бизнесмен Тимур Миндич, виноват Кремль. Об этом Подоляк написал в соцсети.

«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор», говорится в его тексте.

По словам Подоляки, «сегодняшняя ситуация принципиально иная», так как на Украине якобы хорошо работают антикоррупционные институты, а начавшееся расследование лишь доказывает «трансформацию» страны в сторону правового государства.

«Лошадь и телега»: Политолог рассказал, потеряет ли Зеленский власть из-за «плёнок Миндича»
«Лошадь и телега»: Политолог рассказал, потеряет ли Зеленский власть из-за «плёнок Миндича»

Напомним, против соратника и «спонсора» Владимира Зеленского начали расследование по делу о коррупции. Речь идёт о бизнесмене Тимуре Миндиче, который успел выехать с Украины перед проведением масштабных обысков. Согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar