Подоляк обвинил Кремль в коррупционном скандале с участием «спонсора» Зеленского

На Украине советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в коррупционном скандале, в котором оказались замешаны первые лица страны, в том числе соратник киевского главаря, бизнесмен Тимур Миндич, виноват Кремль. Об этом Подоляк написал в соцсети.

«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор», — говорится в его тексте.

По словам Подоляки, «сегодняшняя ситуация принципиально иная», так как на Украине якобы хорошо работают антикоррупционные институты, а начавшееся расследование лишь доказывает «трансформацию» страны в сторону правового государства.