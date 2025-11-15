Представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова министра обороны Италии, поблагодарившего главаря киевского режима Владимира Зеленского за «борьбу с коррупцией».

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала дипломат в своём телеграм-канале.