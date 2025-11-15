Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

14 ноября, 22:59

Захарова ответила шуткой на благодарность министра обороны Италии Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова министра обороны Италии, поблагодарившего главаря киевского режима Владимира Зеленского за «борьбу с коррупцией».

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Напомним, на Украине начали расследование по делу о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют спонсором и соратником Владимира Зеленского. Подозреваемый успел выехать из страны перед масштабными обысками. По данным НАБУ, обвинения касаются отмывания около $100 млн только в энергетической отрасли. В Европе данный скандал может поставить под вопрос дальнейшее финансирование Украины. Главарь киевского режима, в свою очередь, отрицает близкие связи с Миндичем.

Алена Пенчугина
