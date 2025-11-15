Супруга экс-мэра Сочи Копайгородская прекратила голодовку в СИЗО спустя день

Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская прекратила голодовку в СИЗО спустя день, после того как с ней провели разъяснительную работу о порядке предоставления свиданий. Данное заявление сделали в столичном главке ФСИН России.

«Обвиняемая Копайгородская Я., после проведения разъяснительной работы о порядке предоставления свиданий, отказалась от объявленной голодовки в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.

В ведомстве прокомментировали распространяемую в СМИ и интернете информацию о создании администрацией СИЗО-6 препятствий для встреч Копайгородской с несовершеннолетними детьми. Уточняется, что предоставление свиданий с родственниками осуществляется только с письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело. Администрация следственного изолятора готова организовать встречи с детьми при получении соответствующего разрешения.

Напомним, что Копайгородская начала бессрочную голодовку из-за отказа суда разрешить неограниченные свидания с родными. Все её ходатайства о проживании в СИЗО с тремя малолетними детьми до достижения ими четырёхлетнего возраста были отклонены. По информации защиты, с момента ареста весной 2025 года Копайгородская лишь дважды виделась с родственниками под пристальным наблюдением через прозрачные перегородки.