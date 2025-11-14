Супруга экс-мэра Сочи заявила о начале голодовки в СИЗО

Янина, супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, начала бессрочную голодовку в следственном изоляторе. По информации её адвокатов, причиной такого шага стал отказ суда разрешить ей свидания с детьми без строгих ограничений, пишет «Коммерсант».

Защита уточнила, что с момента ареста Янины весной 2025 года ей было позволено лишь дважды увидеться с детьми. Эти встречи проходили под пристальным наблюдением, через прозрачные перегородки, и длились не более часа. Ранее Янина неоднократно просила разрешить ей проживать с тремя малолетними детьми (2021, 2022 и 2023 годов рождения) в СИЗО до достижения ими четырёхлетнего возраста, но все её просьбы были отклонены.