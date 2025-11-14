Супруга экс-мэра Сочи заявила о начале голодовки в СИЗО
Янина Копайгородская. Обложка © VK / Янина Копайгородская
Янина, супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, начала бессрочную голодовку в следственном изоляторе. По информации её адвокатов, причиной такого шага стал отказ суда разрешить ей свидания с детьми без строгих ограничений, пишет «Коммерсант».
Защита уточнила, что с момента ареста Янины весной 2025 года ей было позволено лишь дважды увидеться с детьми. Эти встречи проходили под пристальным наблюдением, через прозрачные перегородки, и длились не более часа. Ранее Янина неоднократно просила разрешить ей проживать с тремя малолетними детьми (2021, 2022 и 2023 годов рождения) в СИЗО до достижения ими четырёхлетнего возраста, но все её просьбы были отклонены.
Напомним, что Янина Копайгородская 12 ноября 2024 года стала фигуранткой уголовного дела о растрате в особо крупном размере. После допроса её задержали следователи, а Мещанский суд Москвы первоначально избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Позднее решение было изменено — Копайгородскую отправили в СИЗО. Кроме того, в материалах дела появилось новое обвинение: по версии следствия, женщина угрожала свидетелям убийством, требуя ложных показаний. В связи с этим под стражу был взят ещё один фигурант. Параллельно Копайгородская продолжает оспаривать своё увольнение с военной службы и обращалась в разные военные суды с соответствующими исками.
