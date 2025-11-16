Украинцам на Сурдлимпиаде разрешили не пожимать руки россиянам и белорусам

Организаторы Сурдлимпийских игр приняли решение, разрешающее украинским спортсменам не обмениваться рукопожатиями с российскими и белорусскими участниками во время церемоний награждения. Соответствующая информация размещена на официальном сайте соревнований.

В сообщении уточняется, что руководство Международного комитета спорта глухих провело встречу с представителями сборных России, Беларуси и Украины. В результате стороны пришли к договорённости, согласно которой призёры соревнований будут совместно участвовать в церемониях награждения и групповых фотографиях на подиуме, сохраняя взаимное уважение, но без традиционного рукопожатия.

Особые условия установлены для контактных видов спорта, где участникам предписано воздерживаться от любого провокационного поведения. Как подчёркивает комитет, за соблюдением этого правила будет установлен строгий контроль, а за преднамеренные провокации нарушителям грозят серьёзные санкции вплоть до дисквалификации с соревнований.