Адвокат рассказал, как поступить с найденной на улице бесхозной вещью

В российском законодательстве отсутствует прямая уголовная ответственность за присвоение найденных на улице вещей, однако на практике суды часто квалифицируют такие действия как кражу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» предупредил адвокат Матвей Цзен.

Как отметил эксперт, в отличие от советского УК, в современном российском праве нет отдельной статьи за присвоение находки. Это приводит к противоречивой судебной практике: в одних случаях людей осуждают по статье «Кража», в других — освобождают от ответственности. Теоретически и практически к уголовной ответственности можно привлечь за любое найденное имущество стоимостью свыше 2,5 тысячи рублей.

Ситуация усугубляется тем, что в современных условиях старый алгоритм действий — отнести находку в полицию — может быть опасен для жизни. Адвокат привёл в пример недавний инцидент в Красногорске, где ребёнок поднял купюру со взрывчаткой и получил тяжёлые травмы.

«В нынешнем контексте, который возник вот только что в Красногорске, логика преступников такова, чтобы таких случаев было больше. Здесь не нужно ничего хватать и нести в полицию, а нужно позвонить в полицию и сообщить о том, что вы там-то и там-то нашли такую-то вещь. Её нельзя трогать, нужно дождаться прибытия сотрудников полиции и передать уже ситуацию под их контроль», — советует эксперт.