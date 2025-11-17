Россия и США
17 ноября, 12:06

Кинокритик назвал Чебурашку бесом под маской добра

Кинокритик Александр Семенюк выдвинул тезис о демонической природе Чебурашки, опираясь на религиозно-культурологический анализ. По его мнению, внешние черты персонажа — большие уши, когти и тёмная шерсть — соответствуют традиционному описанию бесов, а не ангельских существ.

«Современное искусство, особенно постмодернизм, часто использует карнавальный перевёртыш, создавая противоположные образы: зло представлено как добро, а добро — как зло. Так и Чебурашка: выглядит как ангел, а по сути — бес», — заявил собеседник издания «Абзац».

Он связал происхождение Чебурашки с архетипической памятью человечества, которая строго разделяет персонажей на положительных и отрицательных, и призвал к более глубокому киноведческому анализу подобных образов в массовой культуре.

«Теперь Чебурашку записали в евреи. Можно его в якуты записать или в американцы — какая разница, если он бес. Это антихристианский персонаж, понимаете?» — заключил критик.

Напомним, ранее в Госдуме Чебурашку объявили евреем. Однако депутат Анатолий Вассерман объяснил Life.ru, почему Чебурашка не может быть евреем. Тем временем генконсул Израиля предложил проверить Чебурашку на обрезание.

Борис Эльфанд
