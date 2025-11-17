Активизация публикаций о коррупции на Украине в американских СМИ может свидетельствовать о начале целенаправленного «слива» компрометирующей информации о Владимире Зеленском и его окружении, заявили в эфире радио «Комсомольская правда» бизнесмен Виктор Бут. Он связал эту кампанию с реакцией президента США Дональда Трампа на саботаж киевским режимом договорённостей, достигнутых на переговорах с Россией на Аляске.

«...Это начало слива «интересных» фактов про Зеленского и его окружение. И это, наверное, месть Зеленскому — за то, что он несколько раз пытался всё-таки «кинуть» Трампа», — цитирует Бута kp.ru.