Олег Газманов раскрыл секрет ежедневной традиции отжиматься именно 74 раза
Олег Газманов. Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков
Народный артист России Олег Газманов раскрыл секрет своего ежедневного фитнес-ритуала: он выполняет такое количество отжиманий, которое соответствует его возрасту. В интервью Пятому каналу певец отметил, что в настоящее время делает 74 повторения, а с наступлением 2026 года планирует увеличить норму до 75 раз, следуя своему «плану омоложения».
Олег Газманов рассказал про ежедневные отжимания. Видео © Пятый канал
«Я всё время увеличиваю нагрузки, это у меня цель такая. Смотрите, вот сейчас я за один подход отжимаюсь 74 раза. Но с каждым годом я по одному разу прибавляю», — признался музыкант.
Он опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем, подчеркнув, что сознательно наращивает физические нагрузки для сохранения активности. Кроме того, певец с гордостью рассказал о флешмобе «Танцуй, как Газманов», который за два месяца собрал около 200 миллионов просмотров.
Напомним, ранее зумеры запустили тренд под песню Газманова и увеличили гонорар певца до 7 млн рублей. Однако выросшие «аппетиты» оставили артиста без корпоративов. Тем временем ортопед рассказал, можно ли прокачать здоровье связок и суставов с помощью танцев Газманова.
