Олег Газманов раскрыл секрет ежедневной традиции отжиматься именно 74 раза

Народный артист России Олег Газманов раскрыл секрет своего ежедневного фитнес-ритуала: он выполняет такое количество отжиманий, которое соответствует его возрасту. В интервью Пятому каналу певец отметил, что в настоящее время делает 74 повторения, а с наступлением 2026 года планирует увеличить норму до 75 раз, следуя своему «плану омоложения».

Олег Газманов рассказал про ежедневные отжимания. Видео © Пятый канал

«Я всё время увеличиваю нагрузки, это у меня цель такая. Смотрите, вот сейчас я за один подход отжимаюсь 74 раза. Но с каждым годом я по одному разу прибавляю», — признался музыкант.

Он опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем, подчеркнув, что сознательно наращивает физические нагрузки для сохранения активности. Кроме того, певец с гордостью рассказал о флешмобе «Танцуй, как Газманов», который за два месяца собрал около 200 миллионов просмотров.