Коррупционный кризис может стоить Украине шанса на членство в ЕС

Украина не сможет вступить в Евросоюз, если уровень коррупции в стране останется высоким. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

По его словам, «это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна». Он подчеркнул, что западные партнёры должны требовать от Киева оперативного и полного расследования обстоятельств коррупционного скандала, разгоревшегося в окружении Владимира Зеленского.