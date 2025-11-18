Коррупционный кризис может стоить Украине шанса на членство в ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Украина не сможет вступить в Евросоюз, если уровень коррупции в стране останется высоким. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.
По его словам, «это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна». Он подчеркнул, что западные партнёры должны требовать от Киева оперативного и полного расследования обстоятельств коррупционного скандала, разгоревшегося в окружении Владимира Зеленского.
Некоторые страны ЕС считают, что громкий коррупционный скандал на Украине станет поводом для прекращения всей иностранной помощи, однако верхушка Евросоюза на деле доказывает обратное. В Кремле отмечают, что киевский режим из-за коррупции гниёт изнутри, а в Верховной раде требуют отправить в отставку главу ОП Ермака. При этом коррупционная «ниточка» с хищением 100 млн долларов ведёт и к самому Зеленскому, которого пока прикрывают, утверждая, что тот якобы «не знал» о краже европейских денег.
