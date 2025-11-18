Россия и США
18 ноября, 10:23

Кремль заметил резонное сомнение ЕС после коррупционного скандала на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /esfera

Европейские страны вполне обоснованно засомневались в целесообразности дальнейшей финансовой помощи Украине после коррупционного скандала. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По его словам, в европейских столицах теперь будут думать несколько раз, прежде чем «хоть копейку направлять в Киев». Такую позицию он назвал совершенно оправданной, учитывая масштабы коррупционного скандала на Украине.

«И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно, значительная, будет просто разворовываться», — указал представитель Кремля.

The Economist отследила часть украденных «казначеем» Зеленского денег в Москве
The Economist отследила часть украденных «казначеем» Зеленского денег в Москве

Тем не менее Евросоюз намерен ещё раз усилить помощь Украине. К примеру, глава ЕК фон дер Ляйен требует от стран ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах. Президент Финляндии Стубб также считает, что коррупционный скандал колоссальных масштабов в высших эшелонах власти — не повод для остановки поддержки. А вот Венгрия решила остановить денежные вливания. При этом венгерский премьер-министр Орбан сравнил намерение направить очередной транш Киеву с попыткой вылечить алкоголика ящиком водки.

