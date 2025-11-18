Европейские страны вполне обоснованно засомневались в целесообразности дальнейшей финансовой помощи Украине после коррупционного скандала. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По его словам, в европейских столицах теперь будут думать несколько раз, прежде чем «хоть копейку направлять в Киев». Такую позицию он назвал совершенно оправданной, учитывая масштабы коррупционного скандала на Украине.

«И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно, значительная, будет просто разворовываться», — указал представитель Кремля.