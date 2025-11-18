Кремль заметил резонное сомнение ЕС после коррупционного скандала на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /esfera
Европейские страны вполне обоснованно засомневались в целесообразности дальнейшей финансовой помощи Украине после коррупционного скандала. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
По его словам, в европейских столицах теперь будут думать несколько раз, прежде чем «хоть копейку направлять в Киев». Такую позицию он назвал совершенно оправданной, учитывая масштабы коррупционного скандала на Украине.
«И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно, значительная, будет просто разворовываться», — указал представитель Кремля.
Тем не менее Евросоюз намерен ещё раз усилить помощь Украине. К примеру, глава ЕК фон дер Ляйен требует от стран ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах. Президент Финляндии Стубб также считает, что коррупционный скандал колоссальных масштабов в высших эшелонах власти — не повод для остановки поддержки. А вот Венгрия решила остановить денежные вливания. При этом венгерский премьер-министр Орбан сравнил намерение направить очередной транш Киеву с попыткой вылечить алкоголика ящиком водки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.