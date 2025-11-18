Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 14:38

«Надели розовые очки»: Останина высказалась о виновных в трагедии с обезглавленным мальчиком в Балашихе

Останина назвала виновных в трагедии с обезглавленным мальчиком в Балашихе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Нина Останина в эксклюзивном комментарии для Life.ru назвала основных виновников трагедии в Балашихе. По её мнению, первостепенная ответственность лежит на органах опеки и попечительства.

Нина Останина — о трагедии в Балашихе. Видео © Life.ru

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — отметила Останина.

Парламентарий также возложила вину на врачей-психиатров и родственников, задавшись вопросом, не могли ли они предотвратить трагедию. Останина выразила надежду, что этот случай станет последним подобным инцидентом.

Останина призвала ограничить психически нестабильных родителей после трагедии с обезглавленным мальчиком
Останина призвала ограничить психически нестабильных родителей после трагедии с обезглавленным мальчиком

Напомним, 16 ноября в Москве, в Гольяновском пруду, были обнаружены останки ребёнка, упакованные в пакет и рюкзак, а в тот же день в Балашихе нашли тело мальчика. В убийстве призналась мать ребёнка, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Также стало известно, что женщина состояла на учёте у психиатра. Не исключается, что подозреваемая может избежать тюремного заключения за убийство сына.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar