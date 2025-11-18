«Надели розовые очки»: Останина высказалась о виновных в трагедии с обезглавленным мальчиком в Балашихе
Депутат Нина Останина в эксклюзивном комментарии для Life.ru назвала основных виновников трагедии в Балашихе. По её мнению, первостепенная ответственность лежит на органах опеки и попечительства.
Нина Останина — о трагедии в Балашихе. Видео © Life.ru
«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — отметила Останина.
Парламентарий также возложила вину на врачей-психиатров и родственников, задавшись вопросом, не могли ли они предотвратить трагедию. Останина выразила надежду, что этот случай станет последним подобным инцидентом.
Напомним, 16 ноября в Москве, в Гольяновском пруду, были обнаружены останки ребёнка, упакованные в пакет и рюкзак, а в тот же день в Балашихе нашли тело мальчика. В убийстве призналась мать ребёнка, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Также стало известно, что женщина состояла на учёте у психиатра. Не исключается, что подозреваемая может избежать тюремного заключения за убийство сына.
