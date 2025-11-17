Останина призвала ограничить психически нестабильных родителей после трагедии с обезглавленным мальчиком

В Госдуме призвали изымать детей из семей, где родители страдают психическими заболеваниями, и ограничивать их в правах. С таким заявлением для Life.ru выступила депутат Нина Останина. Её слова прозвучали на фоне недавней трагической гибели ребёнка от рук психически нездоровой матери.

«Здесь нарушена норма человеческая. Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал. Служба опеки? Комиссия по делам несовершеннолетних? Они должны были в органы власти сигнализировать, немедленно изолировать ребёнка ещё при первом вызове скорой», — заявила Останина.

Парламентарий подчеркнула, что изъятие необязательно означает немедленное помещение в детский центр. Органы опеки и уполномоченный по правам ребёнка могут найти ближайших родственников.

Тот факт, что, безусловно, убийство вот такого маленького человечка, родного человечка, рождённого собой, это может сделать только психически нездоровый человек. Если есть родственники, неужели они не увидели беды у своей дочери, у своей внучки? Нина Останина Депутат Госдумы

Останина возложила ответственность не только на мать, но и на медицинских работников и органы опеки. Она предложила привлечь к ответственности врача-психиатра и органы опеки, которые должны отвечать за положение дел. Кроме того, депутат уверена, что в подобных случаях необходимо пересмотреть принцип врачебной тайны.

«Знаете, у нас же есть врачебная тайна, но есть и тысячи заболеваний, которые выходят за пределы. Эти люди же представляют социальную опасность для других людей, для третьих лиц», — пояснила депутат.

По мнению Останиной, должен быть чёткий алгоритм действий. Сначала действовать необходимо правоохранительным органам, потом — органам опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Депутат настаивает на необходимости тщательного расследования трагедии для установления полной картины произошедшего и определения ответственности всех причастных служб.