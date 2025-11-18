Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 14:03

Путин заявил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Китай и беседы с Си Цзиньпином

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что с теплотой в душе вспоминает свою поездку в Китай в конце минувшего лета. Об этом глава РФ сообщил на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Путин признался, что ему очень понравился красивый и современный китайский город Тяньцзинь, с которого начинался его визит, а также беседа с главой Китая Си Цзиньпином.

«С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе (Тяньцзине), а также обстоятельное общение с моим другом, с председателем Си Цзиньпином в Тяньцзине и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — сказал российский президент.

Напомним, что Владимир Путин прилетал в Китай в конце августа, чтобы принять участие в саммите ШОС. В Тяньцзине его встретил Си Цзиньпин вместе со своей супругой.

Сегодня в Национальном центре «Россия» состоялось заседание Совета глав правительств ШОС во главе с Михаилом Мишустиным. Это финальное мероприятие российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.

Китай остудил Трампа после жёсткого ультиматума из-за России
Китай остудил Трампа после жёсткого ультиматума из-за России

Ранее Владимир Путин пообещал, что Россия в ближайшее время введёт безвизовый режим для туристов из КНР. По его словам, это укрепит дружбу между китайским и российским народами. Глава государства также попросил делегацию из КНР передать от него большой привет Си Цзиньпину.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar