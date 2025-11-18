Путин заявил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Китай и беседы с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что с теплотой в душе вспоминает свою поездку в Китай в конце минувшего лета. Об этом глава РФ сообщил на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Путин признался, что ему очень понравился красивый и современный китайский город Тяньцзинь, с которого начинался его визит, а также беседа с главой Китая Си Цзиньпином.

«С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе (Тяньцзине), а также обстоятельное общение с моим другом, с председателем Си Цзиньпином в Тяньцзине и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — сказал российский президент.

Сегодня в Национальном центре «Россия» состоялось заседание Совета глав правительств ШОС во главе с Михаилом Мишустиным. Это финальное мероприятие российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.

Ранее Владимир Путин пообещал, что Россия в ближайшее время введёт безвизовый режим для туристов из КНР. По его словам, это укрепит дружбу между китайским и российским народами. Глава государства также попросил делегацию из КНР передать от него большой привет Си Цзиньпину.