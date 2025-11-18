Новый коррупционный скандал на Украине наносит серьёзный удар по главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Такая оценка прозвучала в материале французского издания L’Express.

«Новый коррупционный скандал, потрясший Украину, наносит сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому. Несколько обвиняемых являются приближёнными и даже близкими друзьями главы государства», — говорится в публикации.

Скандал угрожает позициям Зеленского внутри страны и возник крайне неудачно, пока ЕС не может договориться о выделении Киеву крупного займа. Публикация также содержит мнение, что бюджет Украины может опустеть в ближайшие месяцы.