18 ноября, 17:47

L'Express: Коррупционный скандал на Украине наносит удар по Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Новый коррупционный скандал на Украине наносит серьёзный удар по главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Такая оценка прозвучала в материале французского издания L’Express.

«Новый коррупционный скандал, потрясший Украину, наносит сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому. Несколько обвиняемых являются приближёнными и даже близкими друзьями главы государства», — говорится в публикации.

Скандал угрожает позициям Зеленского внутри страны и возник крайне неудачно, пока ЕС не может договориться о выделении Киеву крупного займа. Публикация также содержит мнение, что бюджет Украины может опустеть в ближайшие месяцы.

Напомним, 10 ноября была проведена масштабная спецоперация в энергетической сфере, в ходе которой изъяты крупные суммы в иностранной валюте. Следственные мероприятия проводились по адресам, связанным с экс-министром энергетики и действующим министром юстиции Германом Галущенко, в «Энергоатоме» и по месту жительства бизнесмена Тимура Миндича. Сообщается, что Миндич покинул страну непосредственно перед началом обысков. На фоне этих событий рейтинг Владимира Зеленского, согласно источникам, значительно снизился, а в Европейском союзе обсуждается возможность пересмотра финансовой поддержки Украины в связи с коррупционным скандалом.

Анастасия Никонорова
