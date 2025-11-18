L'Express: Коррупционный скандал на Украине наносит удар по Зеленскому
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Новый коррупционный скандал на Украине наносит серьёзный удар по главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Такая оценка прозвучала в материале французского издания L’Express.
«Новый коррупционный скандал, потрясший Украину, наносит сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому. Несколько обвиняемых являются приближёнными и даже близкими друзьями главы государства», — говорится в публикации.
Скандал угрожает позициям Зеленского внутри страны и возник крайне неудачно, пока ЕС не может договориться о выделении Киеву крупного займа. Публикация также содержит мнение, что бюджет Украины может опустеть в ближайшие месяцы.
Напомним, 10 ноября была проведена масштабная спецоперация в энергетической сфере, в ходе которой изъяты крупные суммы в иностранной валюте. Следственные мероприятия проводились по адресам, связанным с экс-министром энергетики и действующим министром юстиции Германом Галущенко, в «Энергоатоме» и по месту жительства бизнесмена Тимура Миндича. Сообщается, что Миндич покинул страну непосредственно перед началом обысков. На фоне этих событий рейтинг Владимира Зеленского, согласно источникам, значительно снизился, а в Европейском союзе обсуждается возможность пересмотра финансовой поддержки Украины в связи с коррупционным скандалом.
