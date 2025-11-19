Под их песни влюблялись и защищали Родину: 6 легендарных эстрадников СССР 30-х и 40-х

Когда заходит речь о 1930-х годах, на ум приходят Ежов, Берия и ГУЛАГ. Когда начались 1940-е, вся страна взяла винтовки Мосина и пошла воевать за само своё существование. На каждом этапе наших прабабушек, прадедушек и их детей сопровождала музыка. Эстрада СССР начала развиваться ещё в 20-е, но главные достижения её героев пришлись как раз на тяжелейшие для нашей страны десятилетия. Рассказываем о легендах, под чьи песни танцевали, любили, веселились и грустили наши бабушки и дедушки.

Леонид Утёсов — от блатного шансона до песен Победы

Певец и джазмен Леонид Утёсов — от его крутости просто «сносит крышу». Песни слушают до сих пор, а то, как он общался со Сталиным, — это просто легендарно.

Леонид Утёсов стал одним из первых советских джазменов. Он собрал свой биг-бенд, который «выстрелил» ещё в 20-х и выжил в те времена, когда джаз считался пагубным западным влиянием. Но Утёсов не просто играл джаз — он мешал его с клезмером (традиционный жанр евреев Восточной Европы) и классической советской композиторской школой. Он исполнил «Песню весёлых ребят» из самого популярного фильма 30-х. Есть легенда, будто бы Леонид пел блатную классику «С одесского кичмана» на застолье у Сталина, потому что тот сам попросил. И песня победы над фашистами «Дорога на Берлин» — Утёсов исполнил её первым.

Клавдия Шульженко — джазовая певица на фронте

Советская эстрадная певица Клавдия Шульженко — настоящая звезда, и славу ей принесли военные песни.

В 1931 году существовало заведение под названием «Ленинградский мюзик-холл». Там Клавдия Шульженко и начала карьеру, играя в мюзикле. Потом пела в джаз-оркестре Алексея Семёнова. Но настоящая слава пришла к ней за фронтовые песни — «Синий платочек» и «Давай закурим». В открытых источниках Клавдия Шульженко отмечена как участница Великой Отечественной. Она выступала на фронте перед солдатами.

Марк Бернес — самая трогательная военная баллада СССР

Невозможно представить себе военные песни без Марка Бернеса. Сейчас у него новая волна популярности.

«Тёмная ночь, только пули свистят по степи» — в последнее время вы могли очень, очень часто встречать эту песню в приложениях, где показывают короткие видео. Это вторая волна массовой популярности Марка Бернеса. В 2025 году его голос особенно полюбили миллениалы и зумеры. Эту фронтовую песню, «Тёмная ночь», он исполнял сам для фильма «Два бойца». Поэтому у нас сохранилось видео, где сама легенда поёт знаменитую музыкальную композицию и играет на гитаре. Золотой фонд советской классики создал в том числе и Марк Бернес. На «Тёмную ночь» каверы делали 40 человек, среди них есть даже рэпер Баста.

Зоя Рождественская — дочь оперного певца Российской империи

Певица Зоя Рождественская — представительница ленинградской эстрады, но знаменита песней «Моя Москва».

С музыкальным образованием у Зои Рождественской с детства всё было в порядке. Её папой был оперный тенор, золотой голос Российской империи Николай Рожденственский. Он научил дочь всему, что умел сам. Но Зоя не пошла в оперу: ей было больше интересно новое направление, эстрада. В годы войны Зоя Николаевна выступала на фронте с ансамблем Исаака Дунаевского. Так она заработала себе всесоюзную популярность. Очень рекомендуем послушать эти её песни: «На катке», «Над заливом» и «Весёлый май».

Александр Вертинский — новатор, звезда, отец всей эстрады

Александр Вертинский — не просто эстрадный артист. У него был и остаётся статус кумира, отца всей культуры.

Александр Вертинский — отец всей русской эстрады. Был известным артистом ещё до того, как появился СССР. С 1913 года он строил свою империю, даже поучаствовал в становлении отечественного кинематографа, снявшись в 1913-м в фильме «Обрыв» в роли кадета. Он прошёл Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую. В 1910-е и 1920-е сформировал жанр городского романса. Отвечал на вызовы времени — когда Гражданка выплеснула на улицы беспризорных детей и запрещённые вещества, Вертинский освещал эти проблемы. «Танго «Магнолия», «Маленькая балерина» и «Ваши пальцы пахнут ладаном» — это классика, которую надо знать.

Стронгилла Иртлач — певица с химического факультета

Эстрадная певица СССР Стронгилла Иртлач родилась в Ленинграде, и по национальности была турчанка, из караимов.

Люди начала XX века были поистине универсальными. Например, Стронгилла Иртлач, учившаяся на кафедре химии Технологического института. Потом она переучилась на артистку балета, после — поступила в Академию художеств. В 1939 году на I Всесоюзном конкурсе артистов эстрады её выбрали дипломантом. Песни Стронгиллы были очень популярными, пластинки разлетались как горячие пирожки. На фронте Иртлач тоже выступала. Поищите её пластинку «Мы долго шли рядом», не пожалеете!