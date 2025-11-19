Лариса Долина впервые дала показания как потерпевшая по делу о разводе на 317 млн

Эстрадная певица Лариса Долина впервые выступила в роли потерпевшей и дала показания по уголовному делу о мошенничестве с её квартирой в Хамовниках, в результате которого она потеряла 317 млн. Заседание прошло в закрытом формате, исполнительница не стала общаться с журналистами и уехала.