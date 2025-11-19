Россия и США
19 ноября, 09:03

Лариса Долина впервые дала показания как потерпевшая по делу о разводе на 317 млн

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Эстрадная певица Лариса Долина впервые выступила в роли потерпевшей и дала показания по уголовному делу о мошенничестве с её квартирой в Хамовниках, в результате которого она потеряла 317 млн. Заседание прошло в закрытом формате, исполнительница не стала общаться с журналистами и уехала.

Долина дала показания в качестве потерпевшей по делу о своей квартире. Видео © Life.ru

Корреспондент Life.ru сообщил с места событий, что Долина давала показания через видеосвязь в Хамовническом суде. При этом само дело рассматривается Балашихинским судом.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина попалась на удочку мошенников — она продала свою квартиру площадью 236 кв. м и перечислила часть вырученных средств аферистам, а остальное передала наличными курьеру. Затем история перешла в суд: певица добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Покупательницей квартиры была 34-летняя Полина Лурье, которая намерена отсудить у певицы 112 млн рублей.

