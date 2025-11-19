Напавший на ребёнка в шапке с буквой Z получил новый срок за оправдание гибели Татарского

В Екатеринбурге суд приговорил к 4,5 года лишения свободы Александра Неустроева*, напавшего на ребёнка в шапке с символом Z. Его признали виновным по новому уголовному делу об оправдании и пропаганде терроризма.

В 2024 году Октябрьский районный суд уже приговаривал Неустроева* к трём годам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на ребёнка и угрозы в его адрес. Новое решение вынес Центральный окружной военный суд города.

Окончательное наказание по совокупности приговоров составило 4,5 года в колонии строгого режима. Неустроев* был осужден по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма. По данным СМИ, находясь в курилке в колонии-поселении, Неустроев* в присутствии восьми осуждённых положительно высказался о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

