Напавший на ребёнка в шапке с буквой Z получил новый срок за оправдание гибели Татарского
Александр Неустроев*, напавший на ребёнка в шапке с буквой Z. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге суд приговорил к 4,5 года лишения свободы Александра Неустроева*, напавшего на ребёнка в шапке с символом Z. Его признали виновным по новому уголовному делу об оправдании и пропаганде терроризма.
В 2024 году Октябрьский районный суд уже приговаривал Неустроева* к трём годам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на ребёнка и угрозы в его адрес. Новое решение вынес Центральный окружной военный суд города.
Окончательное наказание по совокупности приговоров составило 4,5 года в колонии строгого режима. Неустроев* был осужден по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма. По данным СМИ, находясь в курилке в колонии-поселении, Неустроев* в присутствии восьми осуждённых положительно высказался о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
Напомним, что покушение на Владлена Татарского произошло в Санкт-Петербурге в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.
* Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов