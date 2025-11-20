Четверо спасателей продолжают поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Поисковая операция в Красноярском крае продолжается: четверо спасателей снова вышли на тропу в тайге, чтобы найти семью Усольцевых, пропавшую ещё в конце сентября.

Как рассказал РИА «Новости» специалист по связям с общественностью краевого учреждения «Спасатель» Александр Якимов, работы ведутся с применением техники и детального обследования местности.

«От нас выехало четыре человека и три единицы техники», — подчеркнул Якимов, добавив, что команда уже обследовала пещеру глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров, а также 2,5 километра лесного и скального массива.

По словам специалиста, пока результатов поиски не принесли, однако спасатели не оставляют надежды и намерены продолжать работу, проверяя каждый участок, чтобы максимально ускорить нахождение пропавших.