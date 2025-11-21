Небензя прокомментировал скандал в Киеве цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал коррупционный скандал цитатой из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Это произошло на заседании Совбеза ООН.

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — «А где денежки?» — «Какие денежки?» — сказал Небензя.