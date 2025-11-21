Небензя прокомментировал скандал в Киеве цитатой из романа «Двенадцать стульев»
Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал коррупционный скандал цитатой из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Это произошло на заседании Совбеза ООН.
«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — «А где денежки?» — «Какие денежки?» — сказал Небензя.
Ранее Life.ru писал, что американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. А в случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Напомним, ранее сотрудники НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину. Однако позже в Раде заявили, что Умеров вернулся на территорию страны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.